Трамп рассказал, почему не поедет в Лондон

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку в Лондон из-за несогласия с действиями администрации своего предшественника Барака Обамы.

Об этом он написал в твиттере.

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«Причина, по которой я отменил поездку в Лондон, заключается в том, что я не большой поклонник администрации Обамы, которая продала, возможно, лучшее здание посольства в Лондоне с лучшим расположением за гроши, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Хотели, чтобы я перерезал ленточку? Нет!» — написал Трамп.

Ранее британские СМИ сообщили, что Трамп передумал посещать Великобританию, так как остался недоволен подготовкой визита и его официальным уровнем, который не позволил бы президенту США встретиться с королевой Елизаветой II.