Трамп заявил о готовности к переговорам с Пхеньяном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут наносить военный удар по КНДР, по крайней мере, до тех пор, пока будет продолжаться диалог между Северной и Южной Кореей.

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Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по итогам телефонных переговоров двух лидеров в среду, передает Радио Свобода.

Трамп также заявил, что и сам он готов к переговорам с Пхеньяном, говорится в сообщении.

Накануне в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей состоялись первые за два года прямые межкорейские переговоры. По их окончании КНДР заявила, что отправит на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею спортсменов, группу поддержки и делегацию высокопоставленных чиновников. Ожидается, что новый раунд переговоров пройдет до конца января.