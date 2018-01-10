Трамп заявил о готовности к переговорам с Пхеньяном
Накануне в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей состоялись первые за два года прямые межкорейские переговоры.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут наносить военный удар по КНДР, по крайней мере, до тех пор, пока будет продолжаться диалог между Северной и Южной Кореей.
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Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по итогам телефонных переговоров двух лидеров в среду, передает Радио Свобода.
Трамп также заявил, что и сам он готов к переговорам с Пхеньяном, говорится в сообщении.
Накануне в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей состоялись первые за два года прямые межкорейские переговоры. По их окончании КНДР заявила, что отправит на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею спортсменов, группу поддержки и делегацию высокопоставленных чиновников. Ожидается, что новый раунд переговоров пройдет до конца января.