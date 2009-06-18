Путин назвал причину споров с Беларусью

Споры России и Беларуси возникают из- за большого объема сотрудничества. Такое мнение высказал сегодня в ходе рабочей встречи с министром экономического развития России Эльвирой Набиуллиной премьер-министр РФ Владимир Путин, передает ИТАР-ТАСС .

«Во всем мире между ближайшими соседями время от времени, имея в виду их особый характер отношений и достаточно большой объем сотрудничества, возникают споры, как, например, у нас недавно были споры с нашими белорусскими партнерами по поводу поставок сельхозпродукции», - сказал Путин.

«И эти споры продолжаются до тех пор, пока не вырабатываются единые общие правила поведения на рынке», - полагает он. В частности, считает российский премьер, «чаще всего такая работа завершается созданием единых правил, Таможенных союзов и так далее, и тому подобное». «Мы приняли решение о создании Таможенного союза с нашими ближайшими партнерами - с Казахстаном и с Белоруссией, и, естественно, это является нашим первым приоритетом», - подчеркнул он.

Газета.ру