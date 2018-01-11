Самая странная граница в Европе: Лукашенко недоволен пограничным контролем между РФ и Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу урегулировать разногласия с Россией в пограничной сфере, поскольку российская сторона без официального уведомления начала осуществлять на белорусско-российской границе полноценный паспортный контроль.

Как сообщает «БЕЛТА», соответствующее заявление президент Беларуси сделал на совещании по либерализации визового режима.

"С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, "самой странной границы в Европе". С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем - на авиа- и железнодорожном", - указал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что вопрос должны решать правительство, МИД Беларуси и прочие заинтересованные ведомства.

"Это не нормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо", - отметил он.

При этом, российская сторона, по словам Лукашенко, исходит якобы из соображений безопасности.

"Но о какой безопасности может быть речь, если у нас совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства. Никто не может въехать, кто находится в этих списках. Кто не находится, имеет право въехать, пока не попадет в эти списки. Поэтому всякие отговорки и ссылки на то, что у нас якобы не то здесь творится, делается, и поэтому вводится граница, не состоятельны", - заключил президент Беларуси.

Читайте такжеЛукашенко о жителях западной Украины: это очень трудолюбивые и порядочные людиВ августе прошлого года сообщалось, что Лукашенко выразил обеспокоенность восстановлением пограничных зон на границе с Россией и охлаждением отношений между странами.

«Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска - то есть недоверие уже к нам», - заявил Лукашенко.

Он добавил, что Москва и Минск «многое потеряли на многих направлениях».