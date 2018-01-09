Трамп сомневается, что Опра Уинфри будет баллотироваться в президенты
Трамп признался также, что «Опра ему нравится».
Президент США Дональд Трамп сомневается, что известная телеведущая Опра Уинфри будет баллотироваться на пост главы государства в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Читайте такжеВ Белом доме заявили о намерении Трампа снова баллотироваться в президенты
"С Опрой было бы весело… Я не думаю, что она будет баллотироваться. Я хорошо ее знаю", — заявил журналистам Трамп.
Действующий президент США, который ранее сам много лет работал телеведущим, признался, что "Опра мне нравится".
Уинфри в минувшее воскресенье выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". После ее выступления ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году, что, впрочем, она не подтвердила.
Вскоре в Белом доме сообщили, что Трамп вновь будет баллотироваться в 2020 году.
Опра Уинфри является сторонницей Демократической партии США, а Трамп представляет Республиканскую партию.