Трамп сомневается, что Опра Уинфри будет баллотироваться в президенты

Президент США Дональд Трамп сомневается, что известная телеведущая Опра Уинфри будет баллотироваться на пост главы государства в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

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"С Опрой было бы весело… Я не думаю, что она будет баллотироваться. Я хорошо ее знаю", — заявил журналистам Трамп.

Действующий президент США, который ранее сам много лет работал телеведущим, признался, что "Опра мне нравится".

Уинфри в минувшее воскресенье выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". После ее выступления ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году, что, впрочем, она не подтвердила.

Вскоре в Белом доме сообщили, что Трамп вновь будет баллотироваться в 2020 году.

Опра Уинфри является сторонницей Демократической партии США, а Трамп представляет Республиканскую партию.