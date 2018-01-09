КНДР хочет принять участие в Олимпийских играх - Сеул

Северная Корея намерена отправить высокопоставленную делегацию и атлетов на зимние Олимпийские игры, которые состоятся в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Об этом заявил представитель КНДР на первых за два года прямых переговорах между странами, которые начались во вторник, 9 января, в пограничном пункте Пханмунджом, сообщает DW.

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Согласно сообщению Северная Корея также предложила отправить на соревнования группу болельщиков, художников и шоу-команду по тхэквондо. Южнокорейская делегация, в свою очередь, внесла предложение о переговорах по гуманитарным вопросам. Ассоциации Красного Креста обеих стран должны обсудить новые встречи разделенных корейских семей, которые оказались по разные стороны границы.

Перед началом переговоров южнокорейский министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн выразил надежду, что Игры станут "мерой мира" и толчком к улучшению отношений между двумя странами. Представитель КНДР, глава комитета по мирному объединению Кореи Ли Сон Гван, в свою очередь, выразил надежду на успешный диалог, поскольку Северная и Южная Кореи "сядут за стол с серьезными и искренними целями".

Напомним, ранее представитель Северной Кореи в Международном олимпийском комитете (МОК) Чан Ун заявил о намерении своей страны принять участие в зимних Олимпийских играх. По его словам, на Олимпиаде, вероятно, выступит южнокорейская пара по фигурному катанию.