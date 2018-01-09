В Болгарии расстреляли крупного бизнесмена, близкого к правящей партии

На одной из улиц столицы Болгарии, Софии , 8 января 2018 года застрелили бизнесмена Петра Христова, владельца компании "Лактима", одного из крупнейших в стране производителей молочных продуктов.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на местный портал Novinite.bg.

Читайте такжеВозле мексиканского Акапулько во время фестиваля застрелили 11 человек

По данным издания, Христов получил восемь пуль из малокалиберного пистолета в спину и умер до того, как его водитель сумел доставить 49-летнего бизнесмена в больницу.

Полиция Болгарии расследует все возможные версии преступления, в том числе связанные с бизнесом погибшего, а также возможным наличием у убийцы личных мотивов. Нападавшего ищут.

Отмечается, что убитый Христов был близок к правящей в Болгарии партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), в том числе бывшему вице-премьеру и экс-главе МВД Цветану Цветанову.