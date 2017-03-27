На выборах в Болгарии побеждает прозападная партия ГЕРБ – экзит-полы

В Болгарии на досрочных парламентских выборах побеждает прозападная партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) бывшего премьер-министра Бойко Борисова, свидетельствуют данные экзит-поллов, пишет Радио Свобода.

По данным экзит-поллов Alpha Research, за партию ГЕРБ проголосовали 32,2% избирателей, за социалистов – 28,4 процентов.

Читайте такжеВице-президент Болгарии настаивает на снятии санкций с России

Другой опрос, проведенный Gallup International Balkan, свидетельствует, что ГЕРБ поддержали 32,8 процента избирателей, социалистов – 28,4 процента.

Если официальные результаты, которые будут обнародованы 27 марта, подтвердят результаты опросов, у Борисова будет мандат на формирование третьего кабинета министров.

Как отмечает Радио Свобода, экономика Болгарии в значительной степени зависит от России. Страна получает 90 процентов своего природного газа из России и все топливо для устаревших АЭС. Лидер социалистов Корнелия Нинова призвала к снятию санкций ЕС против России, которые были введены после аннексии Крыма в 2014 году.