Крупнейший международный аэропорт в США ограничил прием рейсов из-за прорыва водопровода

Крупнейший международный аэропорт в США имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке дополнительно ограничил прием рейсов из-за прорыва водопровода в одном из терминалов

Об этом передает РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта. Ранее число прибывающих рейсов было сокращено из-за скопившихся в аэропорту пассажиров и непогоды.

Читайте такжеСнежный шторм "Грейсон" в США: "циклон-бомба" принес 40-градусные морозы, 16 погибших (фоторепортаж, видео)

Согласно сообщению, прорыв произошел в четвертом терминале. Вначале пресс-служба сообщила о задержке нескольких рейсов из-за аварии. Позднее стало известно, что был ограничен прием международных рейсов.

«Прорыв водопровода в четвертом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди привел к прекращению обслуживания международных рейсов в этом терминале. Пассажирам необходимо связаться с их авиакомпаниями для уточнения информации о полетах», - говорится в сообщении.

В то же время, авария не сказалась на отправлении международных рейсов из аэропорта, отметили в пресс-службе.

Очевидцы опубликовали в Twitter видео из терминала. На нем видно, что часть строения оказалась затоплена, с потолка льется вода, а в помещении стоят клубы пара.

Water main break adds insult to injury at weather-plagued #JFK airport. Cascades of water flooded customs hall in Terminal 4. Customs closed, planeloads of people stuck on flights that already landed. Other flights diverted elsewhere. #abc7nypic.twitter.com/I5CUDEBPZ4 — Josh Einiger (@JoshEiniger7) January 7, 2018

В зале ожидания из-за сложившегося транспортного коллапса скопилась толпа пассажиров. При этом работники пытаются убрать воду с пола.

Chaos at @JFKairport terminal 4 after water main break. Listen to passengers describe what happened: “It was just a madhouse. They were just like pushing people out. Nobody was moving. Everyone was confused.” pic.twitter.com/Y9CdVQcCUX — CeFaan Kim (@CeFaanKim) January 7, 2018

Как сообщает телеканал ABC7, нормальной работе аэропорта препятствуют также аномальные холода. Из-за них нарушено функционирование оборудования для выгрузки багажа.