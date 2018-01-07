Один из пострадавших в результате взрыва возле метро в Стокгольме умер

Один из пострадавших в результате сегодняшнего взрыва возле метро в Стокгольме умер. Об этом сообщает Аftonbladet, ссылаясь на данные местной полиции.

"Мужчина, который получил серьезные ранения после того, как поднял взрывоопасный предмет с земли, позже умер от полученных ранений", - говорится в сообщении.

Также, согласно информации, вторая пострадавшая в результате взрыва находится в больнице.

Кроме того, в полиции заявили, что ничто не указывает на то, что взрыв в Стокгольме был направлен против двоих пострадавших.

Сейчас правоохранители изучают тип взрывного материала.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 января, в столице Швеции Стокгольме произошел взрыв возле станции метро Varby Gard.

Полиция сообщила, что в результате взрыва два человека получили травмы.