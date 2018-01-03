В Белом доме обещают объявить о "конкретных действиях" по Пакистану в ближайшие дни

Белый дом 2 января заявил, что хочет от Пакистана больше усилий для борьбы с терроризмом. Также в администрации Трампа отметили, что Вашингтон может объявить о «конкретных действиях» для давления на Исламабад в ближайшие два дня.

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«Мы знаем, что они (власти Пакистана – ред.) могут сделать больше, чтобы остановить терроризм, и мы хотим, чтобы они это сделали», – сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Радио Свобода.

Ранее 2 января МИД Пакистана вызвало на разговор посла США в Исламабаде, на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп обвинил пакистанские власти в предоставлении убежища террористам и пригрозил прекратить финансовую помощь. Как заявили в пресс-службе посольства США Дэвида Гейла вызвали на встречу с пакистанскими официальными лицами.

Никаких других деталей вызова посла дипломаты не предоставили.

1 января в Twitter президент США Дональд Трамп пригрозил властям Пакистана прекращением предоставления финансовой помощи, обвинив Исламабад в создании безопасных условий для экстремистов.

В Министерстве обороны Пакистана заявили, что Исламабад способствовал США как союзник в уничтожении экстремистов последние 16 лет, а Соединенные Штаты не дали Исламабаду «ничего, кроме обид и недоверия».

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс и ранее обвиняли Пакистан в поддержке террористических группировок, в Исламабаде возражали.