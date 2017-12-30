В спокойной Швеции взорвали полицейскую машину

В городе Мальме на юге Швеции был взорван полицейский автомобиль, припаркованный около участка. Об этом говорится в сообщении полиции области Сконе в Twitter, передает РБК.

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Как сообщает издание Sydsvenskan, в результате взрыва патрульная машина сильно пострадала. Очевидцы считали поначалу, что взорвалась новогодняя петарда. Место происшествия было оцеплено полицией, автомобиль обследовали взрывотехники. По подозрению в причастности к взрыву задержаны двое мужчин 1991 и 1995 года рождения.

Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон пообещал с начала 2018 года ужесточить наказание за хранение взрывчатых веществ и их использование для нападения на правоохранителей.

Как сообщалось раньше, в ночь на 9 апреля около 30 молодых людей с закрытыми лицами забросали отделение полиции в Гетеборге камнями и коктейлями Молотова.

7 апреля в Стокгольме грузовик въехал в толпу. В результате теракта пять человек погибли и восемь пострадали. Ранее аналогичные теракты происходили в Лондоне, Ницце и Берлине.