Bloomberg: Как террор грозит изменить Швецию, несмотря на призывы к единству

Одно из самых гостеприимных государств для беженцев в мире вот-вот узнает, станет ли самый ужасный теракт мирного времени поворотным моментом в установлении миграционной политики.

Об этом пишет Йоан Карлстром в статье "Как террор грозит изменить Швецию, несмотря на призывы к единству", опубликованной на сайте Bloomberg.

На данный момент шведы громко защищают свое открытое общество без барьеров, после теракта в пятницу, который, по словам полиции, вероятно, был осуществлен узбекским мужчиной, симпатизирующим "Исламскому государству", и которому было отказано в предоставлении убежища.

В воскресенье тысячи людей собрались в Стокгольме для празднования "любви", они обнялись, оставляли цветы, слушали громкую музыку и соблюдали минутное молчание, чтобы почтить память погибших. Собрание также должно было послужить посланием политикам.

Читайте такжеВ Норвегии арестован 17-летний россиянин по подозрению в организации взрыва

Для Аса Арко Квартфорт, 51-летнего социального работника, воскресная демонстрация была посвящена тому, чтобы Стокгольм не стал "заложником страха или ненависти". 28-летний Питер Сандстром, который тренируется для вступления в армию, хочет, чтобы страна была единой, "независимо от того, кто мы есть".

В воскресенье премьер-министр Стефан Левен призвал оппозицию объединиться и присоединиться к правительству меньшинства, в разработке более эффективных способов предотвращения дальнейших терактов. Он подчеркнул необходимость использования "коллективной силы шведской демократии".

Но призывы к единству прозвучали в то время, когда шведские политики столкнулись с разногласиями. Министр финансов оказался под давлением из-за предложенных изменений в налогообложении, а политика правительства в сфере предоставления убежища подпитывает популярность партии, откровенно выступающей против мигрантов в стране. В 2015 году в Швецию прибыло около 160 000 просителей убежища, больше людей на душу населения, чем в любой другой западноевропейской стране.

В пятницу продолжилась серия кровавых атак, в которой погибли десятки людей. В результате последовательных взрывов в двух египетских церквях в Вербное воскресенье погибло более трех десятков человек. Это самое кровавое нападение на коптскую христианскую общину страны за последние годы. Ответственность за это нападение взяло на себя "Исламское государство".

Аль-Шабаб, фундаменталистская группировка джихадистов, заявила, что она стоит за еще одной атакой в выходные, когда террорист-смертник протаранил микроавтобус, его целью был новый военачальник Сомали, но он убил, по меньшей мере, 16 человек. В соседней Норвегии террористическую тревогу подняли после обнаружения подозрительного устройства в центре Осло. Всего несколькими днями ранее США отдали приказ о запуске ракет в Сирии в ответ на смертельную атаку с применением химического оружия.

Для Швеции, которую, в значительной степени, обходили стороной подобные происшествия, любая политическая напряженность, вызванная террористическим актом в пятницу, может иметь серьезные последствия. Правительство меньшинства столкнулось с оппозицией, которая угрожает отказаться от традиционного подхода страны к консенсусу в отношении законодательства.

Прежде всего, это может стать новым импульсом для шведских демократов – партии, выступающей против миграции, которая теперь является третьей по величине в опросах. Рост ее популярности уже заставляет господствующую оппозицию пересмотреть обещание никогда не сотрудничать с партией.

"Политики вызвали ненависть", - написал в Twitter Ричард Йомсхоф, секретарь партии.

Разногласия относительно того, как интегрировать иммигрантов, которым Швеция позволила остаться, уже привели к тупиковой ситуации в парламенте. Уровень безработицы в Швеции самый высокий в ​​Скандинавии, примерно 7 процентов, но уровень безработицы среди молодых иммигрантов намного выше.

Более того, оппозиция угрожает вотумом недоверия, если правительство, возглавляемое социал-демократами, не планирует плановые повышения налогов для рабочих и предприятий. Администрация хочет использовать эти деньги для финансирования большего благосостояния, включая оплату программ предоставления убежища.

По словам одного из ведущих экономистов страны, то, как Швеция справится со своими иммигрантами, в конечном итоге, определит, как будет развиваться самая большая экономика Скандинавии в будущем.

"Неудачная интеграция будет означать, что социальные и политические риски в обществе растут, и что разочарование может стать движущей силой экстремизма", - сказал Роберт Бергквист, главный экономист SEB AB, по телефону. Но "я не уверен, что мы могли бы предотвратить этот акт насилия с помощью лучшей интеграции", - добавил он.