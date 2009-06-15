В Финляндии остановились все поезда

День без железной дороги придется сегодня пережить финнам - все поезда страны Суоми остановились сегодня в 3 часа ночи по местному времени и двинутся в путь лишь спустя сутки, передает ИТАР-ТАСС.

Почти 200 тысяч человек, ежедневно пользующихся услугами железных дорог Финляндии, вынуждены искать другие средства передвижения.

Причиной, по которой все железнодорожное сообщение Финляндии парализовано на сутки, стала однодневная забастовка железнодорожных рабочих в знак протеста против планов руководства государственного концерта VR Group, обеспечивающего работу железных дорог страны, временно уволить 1500 человек, несмотря на полученную по итогам 2008 года прибыль в 56 млн евро. В забастовке будут участвовать около 7,5 тыс человек.