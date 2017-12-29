Венесуэльцы протестовали из-за дефицита свинины, Мадуро обвиняет Португалию

18:11, 29 декабря 2017
Мир
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Правительство Португалии отрицает обвинения в саботаже поставок свинины.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро / REUTERS

Сотни венесуэльцев вышли на улицы в едных районах Каракаса в знак протеста против дефицита свинины, которая считается в Венесуэле традиционным рождественским блюдом.

Как пишет Reuters, в социальных сетях эти протесты назвали "свинной революцией".

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в дефиците свинины в стране власти Португалии, назвав это саботажем.

По его словам, правительство Венесуэлы закупило партию португальской свинины, однако поставка не состоялась, поскольку власти Португалии заблокировали банковские счета, с которых производилась оплата.

"У правительства Португалии нет власти саботировать (поставки) свинину. Мы живем в рыночной экономике. Экспортом занимаются частные компании", - заявил глава МИД Португалии Аугусто Сантоса Силва.

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