Делегация Белоруссии не приедет в Москву на саммит ОДКБ

Белорусская делегация не примет участие в сессии ОДКБ в Москве, сообщили РИА Новости в воскресенье в администрации президента.

Там отметили, что Белоруссия уведомила секретариат ОДКБ о причинах отказа.

"Когда по вине одного из участников организации подрывается экономическая безопасность, нельзя вести разговор о военной безопасности", - сказали в администрации.

Как сообщал УНИАН, 9 июня глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что запретил импорт почти всего спектра молочной продукции из Белоруссии. Ранее выданный его запрет касался почти 600 наименований белорусских молочных товаров.

Запрет Роспотребнадзора последовал в период резкого охлаждения отношений между Москвой и Минском, вызванного нежеланием России выдавать обещанный кредит в 500 миллионов долларов.

"В настоящее время мы являемся свидетелями открытой экономической дискриминации со стороны одного из государств ОДКБ против Белоруссии по важной товарной группе. Подобные действия объективно подрывают экономическую безопасность - то есть основу основ стабильности и, соответственно, комплексной и всеобъемлющей безопасности", - пояснил пресс-секретарь белорусского МИД Андрей Попов.