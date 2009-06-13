Лукашенко может отложить поездку в Москву из-за "молочной войны"

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО отложил до утра вылет в Москву для участия в намеченной на 14 июня сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, из-за ситуации с поставками белорусской молочной продукции в Россию, сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА.

По его данным, А.ЛУКАШЕНКО после оперативного совещания по ситуации с поставками молока и молочной продукции в Россию отложил до утра вылет в Москву. Министр иностранных дел Беларуси Сергей МАРТЫНОВ в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ проинформировал своего коллегу о возможном неучастии белорусской делегации в сессии ОДКБ, отмечает агентство.

С.МАРТЫНОВ изложил позицию Минска, которая заключается в невозможности обсуждения вопросов военной безопасности в условиях, когда под угрозу ставится экономическая безопасность Республики Беларусь, говорится в сообщении.

Сейчас отношения Минска с Москвой осложнены "молочной" войной. Кроме того, Россия не предоставила Минску кредит на 500 миллионов долларов, что вызвало гневную реакцию у белорусского президента.

Напомним, что 9 июня глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что запретил импорт почти всего спектра молочной продукции из Белоруссии. Ранее выданный его запрет касался почти 600 наименований белорусских молочных товаров.

11 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН заверил, что Россия и Белоруссия договорились по поставкам молока. Он также попросил министра сельского хозяйства Елену СКРЫННИК реализовать эту договоренность на практике. Премьер не уточнил, будет ли отменено распоряжение Роспотребнадзора, которым была запрещена торговля на территории России

Запрет Роспотребнадзора последовал в период резкого охлаждения отношений между Москвой и Минском, вызванного нежеланием России выдавать обещанный кредит в 500 миллионов долларов.