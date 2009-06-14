Иранские власти арестовали лидеров партий, поддерживавших Мусави

Иранские власти арестовали по меньшей мере десятерых лидеров двух партий, которые поддерживали потерпевшего поражение на президентских выборах кандидата-реформиста Мир-Хоссейна Мусави, сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя одной из группировок.

"По меньшей мере десять членов "Исламского фронта участия Ирана" и "Исламской революционной организации моджахедов" были арестованы вчера", - сказал член первой партии Ражаб Али Мазроеи (Rajab Ali Mazroei).

Ранее израильская газета Haaretz на англоязычном сайте сообщила об аресте основного соперника действующего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада на президентских выборах, Мир-Хоссейна Мусави.

По данным неофициального и неназванного источника, Мусави был арестован, когда направлялся к верховному духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Однако газете не удалось связаться ни с самим Мусави, ни с его основными помощниками, чтобы подтвердить эту информацию.

Согласно объявленным результатам выборов действующий глава Ирана Ахмадинежад набрал 62,63% голосов, Мусави - 33,75% голосов, другие двое кандидатов получили более 2% голосов. Мусави еще до объявления официальных итогов заявил о своей победе, а позже обвинил власти в подтасовке итогов.

После объявления результатов в субботу днем на улицы Тегерана вышли противники Ахмадинежада и недовольные итогами голосования. Полиция до сих пор пытается усмирить протестующих.

РИА "Новости"