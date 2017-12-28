В России заблокировали ролик Навального с призывом выйти на акцию протеста против выборов

В России заблокировали ролик оппозиционера Алексея Навального с призывом выйти на акцию протеста в поддержку бойкота президентских выборов.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. Формальной причиной для блокировки стали "неправомерные хэштеги".

"Вероломно и без объявления войны ютюб заблокировал вчерашний ролик с призывом участвовать в забастовочной акции 28 января. Только что мы выяснили формальную причину, она звучит экзотически: неправомерные хэштеги. Такого раньше мы не встречали. Хэштеги были #забастовка #Навальный2018 #28января и такое прочее. Как их можно объявить «неправомерными»? Письма написали, ждём ответов", - сообщил Навальный на своем сайте.

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Ранее сообщалось, что 25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.