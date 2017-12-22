Джонсон и Лавров поспорили в Москве из-за вмешательства РФ в дела Британии (видео)

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и глава МИД РФ Сергей Лавров поспорили на пресс-конференции в Москве изза информации о российском вмешательстве в политику разных стран.

Видеозапись пресс-конференции доступна на youtube-канале RT, пишет Европейская правда.

Лавров, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Россию обвиняли во вмешательстве в политические процессы в США, Франции и других странах, но никто не предоставил доказательств.

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"Даже в западном сообществе есть немало деятелей, которые имеют здравый смысл и незашорений взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза", - сказал Лавров.

Джонсон, который слушал Лаврова через переводчика, моментально ответил: "Не было успешного (вмешательства, - ред.). Я думаю, так будет правильно сказать".

Лавров на это заметил, что если Джонсон ему не возразит, то "у него дома будет испорчена репутация среди СМИ".

Тогда Джонсон сказал, что больше беспокоится о репутации Лаврова.

"Я считаю, очень важно, чтобы вы признали российские попытки вмешаться в наш референдум и выборы. Какими бы они не были, они оказались безуспешными. Мне кажется, что если бы эти попытки имели успех, все было бы совсем иначе", - сказал Джонсон.