В Таиланде собаке сделали высокотехнологичные протезы (видео)

В Таиланде сделали высокотехнологичные протезы собаке, которая потерял передние конечности. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Протезы сделаны из углеродного волокна, подобные тем, что используют на треке паралимпийцы.

Малыш, которого зовут Кола, остался без лап после того, как сжевал пару обуви. Его владелец в гневе отрубил собаке конечности. К счастью, искалеченного собаку нашли новые неравнодушные хозяева.