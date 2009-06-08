Жительница Чикаго в 90 лет получила диплом об окончании школы

Жительница Чикаго получила диплом о завершении средней школы в 90 лет, сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс».

В юные годы Элеанора БЕНЗ была вынуждена бросить учебу в школе Lake View High для того, чтобы помочь своей семье, оказавшейся в трудном финансовом положении во время Великой депресии. С 1936 года Э.БЕНЗ начала работать, затем переехала в пригород Чикаго, родила 15 детей, имеет 54 внука и 37 правнуков. Она посещала вечернюю школу по машинописи и бухгалтерскому учету, но среднюю школу так и не закончила.

Незадолго до своего 90-летия Э.БЕНЗ призналась одной из дочерей, что незаконченное школьное образование является самым большим разочарованием ее жизни. Родные связались со школой, в которой училась Э.БЕНЗ и в итоге она получила аттестат спустя 73 года, отмечает РИА «Новости».