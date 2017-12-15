В Кремле заявили, что будут выстраивать отношения с ЕС, несмотря на продление "незаконных" санкций

В Кремле заявили, что сохраняют настрой выстраивать отношения с Европейским Союзом, несмотря на продление «незаконных» санкций, введенных после российского вторжения в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем, по-прежнему мы считаем, что подобные решения не соответствуют интересам стран, входящих в Евросоюз, и РФ», - сказал Песков.

По его словам, Россия считает санкции «незаконными, неправильными по сути».

«При этом мы сохраняем свой настрой на выстраивание отношений с Брюсселем, который оставляет желать лучшего», - заявил Песков.

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Как сообщал УНИАН, лидеры Европейского Союза приняли 14 декабря политическое решение продлить экономические санкции для России из-за ее агрессии в отношении Украины.

ЕС ввел экономические санкции против РФ 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Срок действия существующих ограничительных мер истекает 31 января 2018 года.