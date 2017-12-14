В Турции откроют первую в стране беспилотную линию метро
Около 10,5 километров 20-километровой линии метро от Ускюдара до Умрания будет открыто в завтра, остальные запустят в июне 2018 года.
В пятницу, 15 декабря, в Стамбуле откроют первую полностью автоматизированную линию метро, по которой будут курсировать беспилотные поезда.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на Городской муниципалитет Стамбула.
Первый этап линии метро в азиатской части города откроет президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Читайте такжеВ Дубае испытали первое в мире летающее беспилотное такси (фото, видео)
Около 10,5 километров 20-километровой линии метро от Ускюдара до Умранию будет открыто в завтра, остальные запустят в июне 2018 года.
Завершенная линия будет состоять из 16 станций и при полном функционировании сможет перевозить около 700 тысяч пассажиров ежедневно.
Это первая беспилотная линия метро в Турции.