В Турции откроют первую в стране беспилотную линию метро

В пятницу, 15 декабря, в Стамбуле откроют первую полностью автоматизированную линию метро, по которой будут курсировать беспилотные поезда.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на Городской муниципалитет Стамбула.

Первый этап линии метро в азиатской части города откроет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Читайте такжеВ Дубае испытали первое в мире летающее беспилотное такси (фото, видео)

Около 10,5 километров 20-километровой линии метро от Ускюдара до Умранию будет открыто в завтра, остальные запустят в июне 2018 года.

Завершенная линия будет состоять из 16 станций и при полном функционировании сможет перевозить около 700 тысяч пассажиров ежедневно.

Это первая беспилотная линия метро в Турции.