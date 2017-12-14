В Мьянме арестовали двух журналистов агентства Reuters

Правительство Мьянмы заявило, что полиция арестовала двух журналистов агентства Reuters.

Как сообщает Радио Свобода, журналисты готовили материал о преследовании военными мусульманского меньшинства рохинджа в штате Ракин, в результате чего почти 650 000 человек бежали в Бангладеш.

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Министерство информации Мьянмы сообщило на своей странице в Facebook, что журналистам и двум полицейским предъявили обвинения согласно закону о государственной тайне.

«Журналисты незаконно получили информацию с намерением поделиться ею с иностранными СМИ», – говорится в заявлении.

Журналисты пропали без вести во вторник, 12 декабря, вечером после того, как их пригласили встретиться с полицейскими. Это произошло на окраине города Рангуна.

Напомним, неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) сообщает, что второй год подряд количество журналистов, заключенных за свою профессиональную деятельность, достигло исторического максимума.

В этом году за решеткой по всему миру из-за своей работы оказались 262 журналиста, что является новым рекордом после прошлогоднего исторического максимума 259.

Турция, Китай и Египет заключили больше медийщиков – в целом, 134 или 51% от общего количества.