Количество заключенных в мире журналистов достигло исторического максимума

Неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) сообщает, что второй год подряд количество журналистов, заключенных за свою профессиональную деятельность, достигло исторического максимума. Как говорится в отчете организации, больше всего сажают сотрудников СМИ в Турции, Китае и Египте, передает радио Свобода.

Читайте такжеКитай и Египет названы лидерами года по количеству заключения журналистовВ этом году за решеткой по всему миру из-за своей работы оказались 262 журналиста, что является новым рекордом после прошлогоднего исторического максимума 259.

Именно Турция, Китай и Египет заключили больше всего медийщиков – в общем, 134 или 51% от общего количества.

Кроме того, в мониторинг, за 12 месяцев, попали Украина, Алжир, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Марокко, Нигер, Пакистан, Республика Конго, Сомали и Уганда.

Удерживаемый в России украинский журналист Роман Сущенко попал в список заключенных-журналистов вместе с четырьмя другими представителями СМИ, заключенными в России.

Сообщается, что 97% заключенных-журналистов были гражданами стран задержания, 22 задержанных или 8% – женщины-журналисты, 75 случаев или 29% – фрилансеры.

В «Комитете защиты журналистов» указали, что политика является причиной 87% заключений журналистов.

«CPJ считает, что журналистов не надо арестовывать за их работу», – указали в комитете и добавили, что в прошлом году благодаря их вмешательству были досрочно освобождены по меньшей мере 67 заключенных-журналистов во всем мире.

CPJ проводит ежегодное исследование заключенных журналистов с начала 1990-х годов.