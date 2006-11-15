Мать зараженного ВИЧ ребенка пыталась убить себя и троих детей

В Южном Казахстане мать зараженного ВИЧ ребенка пыталась выброситься из окна пятого этажа вместе с тремя детьми. Об этом в интервью интернет-изданию Фергана.Ру сообщил председатель казахстанского фонда «Защита детей от СПИДа» Сагдат Масауров. По словам Масурова, психологам удалось предотвратить попытку самоубийства.

По данным издания, жертвы вспышки ВИЧ-инфекции в Южном Казахстане сталкиваются с целым рядом тяжелейших проблем. Например, большинство местных школ не готовы к совместному обучению больных и здоровых учеников. Опасаясь неадекватного отношения одноклассников, родители ВИЧ-инфицированных детей не хотят отпускать их в школу. От заболевших малышей часто отказываются родственники, в некоторых случаях подтверждение диагноза приводит к распаду семьи.

Кроме того, как минимум одна пострадавшая семья была исключена чиновниками из списка нуждающихся в материальной помощи после смерти зараженного ребенка. Теперь матери, потратившей на лечение больного малыша все сбережения, нечем кормить оставшихся троих детей.

На данный момент на счета фонда «Защита детей от СПИДа» поступило 840 тыс. долларов США. Каждой пострадавшей семье планируется выделить из этой суммы около 38 тысяч долларов.

В результате выявленной летом вспышки ВИЧ-инфекции в медицинских учреждениях Южного Казахстана неизлечимым заболеванием были заражены 78 детей, а также 8 женщин, продолжавших кормить зараженных младенцев грудью. Восемь зараженных детей уже скончались.

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