Экс-министр Каталонии: 30 лет тюрьмы за нарушение Конституции - это слишком
Бывший министр правительства Каталонии признал, что, возможно, нарушил закон, идя против Конституции Испании, однако не считает, что за это надо сажать в тюрьму на 30 лет.
Бывший министр правительства Каталонии признал, что предыдущее правительство под руководством Карлеса Пучдемона, возможно, нарушил закон, идя против Конституции Испании, однако не считает, что за это надо сажать политиков в тюрьму на 30 лет, сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление бывшего каталонского министра с территорий Хасепв Рулла в интервью BBC.
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"Проведение референдума не является нелегальным решением. Это не является преступлением в Испании. Мы хотели такой же референдум, который состоялся в Шотландии. Мы не принадлежим к насильственному движения... Возможно, мы не покорились. Возможно. Но мы не совершили преступления, чтобы идти в тюрьму на 30 лет", - сказал он, когда его попросили оценить действия отстраненного правительства Каталонии.
В интервью Рулл также рассказал о своем пребывании в тюрьме.
"Мы находились с обычными преступниками, которые сидели там за кровавые преступления. Я имею в виду убийство. У нас не было ощущения опасности в тюрьме, но нас там было много в камере - 16-17 человек каждый день, в нашей малой камере. Они хотели "украсть" наше достоинство, но им этого не удалось", - сказал он.
Напомним, недавно Верховный суд Испании принял решение освободить под залог шестерых из восьми бывших членов правительства Каталонии.
28 ноября арестован экс-вице-президент женералітату Каталонии Уріол Жункерас и экс-министры от партии "Республиканская левые Каталонии" направили в Верховный суд письмо, в котором согласились с властями Мадрида над регионом и попросили освобождения из-под стражи.
Отстранен глава правительства Каталонии и четверо его соратников находятся в Брюсселе.
Каталонских политиков обвиняют в мятеже, неповиновении правительству и хищении государственных средств.