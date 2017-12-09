Экс-министр Каталонии: 30 лет тюрьмы за нарушение Конституции - это слишком

Бывший министр правительства Каталонии признал, что предыдущее правительство под руководством Карлеса Пучдемона, возможно, нарушил закон, идя против Конституции Испании, однако не считает, что за это надо сажать политиков в тюрьму на 30 лет, сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление бывшего каталонского министра с территорий Хасепв Рулла в интервью BBC.

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"Проведение референдума не является нелегальным решением. Это не является преступлением в Испании. Мы хотели такой же референдум, который состоялся в Шотландии. Мы не принадлежим к насильственному движения... Возможно, мы не покорились. Возможно. Но мы не совершили преступления, чтобы идти в тюрьму на 30 лет", - сказал он, когда его попросили оценить действия отстраненного правительства Каталонии.

В интервью Рулл также рассказал о своем пребывании в тюрьме.

"Мы находились с обычными преступниками, которые сидели там за кровавые преступления. Я имею в виду убийство. У нас не было ощущения опасности в тюрьме, но нас там было много в камере - 16-17 человек каждый день, в нашей малой камере. Они хотели "украсть" наше достоинство, но им этого не удалось", - сказал он.

Напомним, недавно Верховный суд Испании принял решение освободить под залог шестерых из восьми бывших членов правительства Каталонии.

28 ноября арестован экс-вице-президент женералітату Каталонии Уріол Жункерас и экс-министры от партии "Республиканская левые Каталонии" направили в Верховный суд письмо, в котором согласились с властями Мадрида над регионом и попросили освобождения из-под стражи.

Отстранен глава правительства Каталонии и четверо его соратников находятся в Брюсселе.

Каталонских политиков обвиняют в мятеже, неповиновении правительству и хищении государственных средств.