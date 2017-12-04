Суд в Испании отпустил шестерых бывших каталонских чиновников под залог

Судья верховного суда Испании в понедельник, 4 декабря, принял решение отпустить под залог шестерых бывших членов каталонского правительства, задержанных в начале ноября. Размер залога составляет 100 тысяч евро. В то же время бывший вице-премьер каталонского правительства Уриол Жункерас, экс-министр внутренних дел региона Жоаким Форн и двое лидеров движения за независимость Каталонии - Жорди Санчес и Жорди Куишар - останутся за решеткой, как сообщает DW.

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Напомним, после провозглашения независимости Каталонии Мадрид ввел прямое правление в регионе и отстранил от должностей членов регионального правительства. 2 ноября испанский суд выдал ордер на арест девяти бывших членов правительства Каталонии в связи с расследованием относительно вероятного мятежа, беспорядков и мошенничества. Экс-спикерку парламента Каталонии Карме Форкадель тоже задержали, но 10 ноября отпустили под залог в 150 тысяч евро.

Тем временем в Бельгии 4 декабря суд рассматривает вопрос об экстрадиции отстраненного от власти лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, а также еще четырех бывших министров, которые выехали вместе с ним в эту страну. Мадрид выдал по ним европейский ордер на арест. Пучдемон и министры прибыли в суд.

Аресты бывших министров и лидеров движения за независимость региона становились поводом для массовых демонстраций в Барселоне - сотни тысяч людей требовали освобождения заключенных.