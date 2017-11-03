Конституционный суд Испании аннулировал законы, которые способствовали проведению референдума о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании аннулировал три закона, которые обеспечили проведение референдума о независимости Каталонии. Суд признал законы неконституционными, пишет «ЕП» со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что суд единогласно принял три решения, которые признали неконституционность и недействительность законов о проведении референдума о самоопределении, о призыве к референдуму о самоопределении и о назначении членов избирательного объединения Каталонии.

Как сообщал УНИАН ранее, правительство Испании не признает декларацию о независимости Каталонии, подписанную президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном и представителями местной власти. Об этом заявила вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

По ее словам, Пучдемон привел Каталонию до «высокого уровня нестабильности» и «не знает, куда он идет». Она особо отметила, что результаты референдума о независимости региона следует считать «незаконными» и «мошенническими».

Напомним, президент Каталонии Карлес Пучдемон 10 октября призвал парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с испанскими властями. В начале выступления Пучдемон заявил, что "не планирует никаких угроз или оскорблений", а хочет "деэскалации напряженности". Позже стало известно, что Пучдемон и несколько десятков членов правительства и парламента региона подписали «Декларацию представителей Каталонии», в которой Каталония провозглашается независимым государством.