Американский сенатор подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Сенатор от Демократической партии США Эл Франкен подал в отставку. В последние недели несколько женщин предъявили ему обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает republic со ссылкой на AP.

По словам Франкена, он покинет свой пост «в ближайшие недели». По данным агентства, губернатор Миннесоты назначит временную замену Франкена. В 2018 году на это место выберут нового сенатора.

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Об обвинениях в сексуальных домогательствах против Франкена стало известно в ноябре. По словам радиоведущей Лин Твиден, в 2006 году Франкен насильно поцеловал ее и трогал за грудь. Женщина утверждает, что это произошло во время поездки по американским военным базам за рубежом. В самолете Твиден заснула, а Франкен положил руки на ее грудь и сфотографировался. Похожие обвинения против сенатора выдвинули еще несколько женщин.

Демократы в последние дни настаивали на отставке Франкена. Сам сенатор долгое время не комментировал обвинения в домогательствах.