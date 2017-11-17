В США ведущая обвинила в домогательствах сенатора, который выступает в защиту прав женщин

Сенатор-демократ и бывший комик Эл Франкен принес извинения женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах. Радиоведущая Лин Твиден рассказала, что в 2006 году, когда они вместе гастролировали по зарубежным базам американских войск, Франкен насильно поцеловал ее под предлогом репетиции номера, а также прикасался к ней в самолете, когда она спала, и попросил другого человека сделать фото, сообщает Би-би-си.

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Эл Франкен, представляющий в американском сенате штат Миннесота, все последние годы культивировал репутацию поборника прав женщин, включая аборты, равенство при оплате труда и защиту от сексуальных домогательств.

Франкен заявил, что его воспоминания о поцелуе на репетиции не совпадают с рассказом Твиден, но принес ей "самые искренние извинения". "Что касается фото, оно явно было сделано для смеха, но получилось не смешно. Я не должен был так поступать", - заявил политик.

Скандал с Франкеном начался со статьи Лин Твиден на сайте лос-анджелессной радиостанции KABC, где она теперь работает. Она рассказала, что в сценарии их совместного номера Франкен специально прописал сцену их поцелуя. Твиден написала, что она не собиралась следовать этому сценарию, но во время репетиции в Кувейте Франкен настоял на своем.

Франкен активно участвует в деятельности сенатских комитетов, расследующих российское вмешательство в американские выборы 2016 года и возможный сговор окружения Дональда Трампа с лицами, действовавшими в интересах российского государства.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер немедленно призвал сенатский комитет по этике расследовать поведение Франкена. "Сексуальные домогательства никогда не допустимы, и никакой терпимости к ним быть не может", - говорится в заявлении Шумера. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл поддержал предложение о расследовании.

Франкен заявил, что если расследование начнется, он намерен с ним сотрудничать. Относительно фото с Твиден он добавил: "Я смотрю на него сейчас, и я сам себе противен. Это не смешно. Это совершенно неуместно".