В Испании задержали группу украинцев на подпольной табачной фабрике (фото, видео)

Правоохранители Испании задержали семерых граждан Украины, работавших на подпольной табачной фабрике. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Читайте такжеВ Испании задержали крупнейшую за 18 лет партию кокаина из Колумбии"Вчера, 5 декабря, в районе одного из городов испанской провинции Гранада правоохранители, в том числе представитель Госпогранслужбы Украины, обнаружили нелегальную фабрику по производству табачных изделий. На ней задержали организатора, а также граждан Португалии, Испании и семерых граждан Украины", - сообщают в ГПСУ.

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По данным службы, в результате реализации совместного плана действий украинских пограничников и испанских правоохранителей был установлен основной организатор незаконного производства - иностранный гражданин, а также его пособник, гражданин Украины. Последний привлекал к преступной деятельности своих соотечественников.

Во время проведения следственных действий было изъято оборудование для производства 2 млн сигарет в сутки, 200 ящиков табачных изделий и сырье для производства еще около 3 тыс. ящиков.

Продолжается досудебное следствие.