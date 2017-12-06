Захарова: отстранение от Олимпиады - один из фронтов масштабного наступления на Россию

В Министерстве иностранных дел РФ назвали недопуск российской сборной на Олимпиаду «масштабным наступлением» на Россию. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

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По ее мнению, в отношении России «ведется агрессивная кампания по целому ряду направлений, в том числе в сфере спорта». «Атака происходит на очень многих фронтах. Это масштабное наступление. Думаю, это связано с тем, что лобовая попытка изоляции России, которая была объявлена как поход на Россию, рассыпалась, она не удалась. Никакой изоляции не получилось», - сказала Захарова.

Она утверждает, что российским спортсменам предъявляются безосновательные обвинения, их лишают возможности выступать на соревнованиях. «Это фактическое выдавливание России из мирового спорта», - считает представитель МИД. Захарова заявила, что после несбывшихся ожиданий провала сочинской Олимпиады был задействован план «Б».

Как сообщал УНИАН, 5 декабря МОК принял решение, которым запретил российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде 2018 года под флагом России.

Согласно информации, причиной запрета стала программа употребления допинга, поддерживаемая российским государством, факт существования которой в 2012-2015 годах Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает доказанным.

«МОК прекращает членство Национального олимпийского комитета России и создает путь для «чистых» отдельных спортсменов для участия в Играх в Пхенчхане-2018 под олимпийским флагом», - сказано в сообщении.

МОК решил не накладывать полный запрет на участие россиян в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, делегировав это решение международным федерациям по отдельным видам спорта.

На этот раз МОК ужесточил требования, поскольку наиболее серьезные обвинения против России связаны с проведением зимних Игр 2014 года в Сочи. Около 25 российских спортсменов уже лишены права выступить с 9 по 25 февраля в Южной Корее.