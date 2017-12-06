В США полиция застала с подростком сенатора, которого судят за секс-преступления против несовершеннолетних (видео)

Полицейские в Оклахоме застали бывшего сенатора штата Ральфа Шорти в отельном номере с несовершеннолетним. По данным стражей порядка, подростку 17 лет, передает New York Post.

В полицию позвонил отец мальчика. Прибывшие по вызову сотрудники, постучав в дверь и представившись, услышали, как внутри переговариваются два человека. Один из них попросил второго побыстрее одеться.

В комнате пахло марихуаной. Некоторое количество этого наркотика, а также презервативы нашли в рюкзаке мужчины.

По словам 35-летнего политика, который женат и имеет четверых детей, в номере с подростком «они просто разговаривали». Полицейские не поверили ему и арестовали бывшего сенатора. В планшете подростка обнаружили его переписку с Шорти, в которой взрослый мужчина называл парня «мой малыш».

На футболке бывшего сенатора была цитата из Библии («Послание к Ефесянам» святого апостола Павла), в которой жен призывают повиноваться своим мужьям. Сексистский подтекст этой цитаты усиливало изображение сендвича и надпись "сделай мне сендвич".

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Шорти был сенатором от Оклахомы с января 2011 по март 2017 года. Он был вынужден покинуть пост после того, как его заподозрили в распространении детской порнографии, организации подпольной сети несовершеннолетних проституток, а также принуждении детей к торговле собой. В конце ноября этого года он признал себя виновным в совершении этих преступлений. Ему грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения, а также штраф в размере 250 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее в США ведущая обвинила в домогательствах сенатора, который выступает в защиту прав женщин.