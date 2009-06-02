В Атлантическом океане нашли обломки самолета

Обломки, в том числе самолетные кресла, обнаружены в Атлантическом океане в 650 километрах от побережья Бразилии - в районе предполагаемого падения А330-200 компании Air France, передает агентство Рейтер со ссылкой на ВВС Бразилии. "Среди прочего, обнаружено пассажирское кресло самолета, мелкие белые детали, оранжевый буй и следы масла и керосина", - сообщил журналистам полковник Жоржи Амарал. Отдельные обломки находятся друг от друга на расстоянии 60 километров.

РИА новости