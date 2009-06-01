Самолет, который исчез с радаров, попал в грозу с сильной турбулентностью

Самолет Air France, который исчез с радаров сегодня над Атлантикой, имел проблемы с электрической системой.

Как сообщает агентство AFP, об этом сообщила авиакомпания.

Согласно сообщению, самолет преодолевал грозовую зону с сильной турбулентностью. В 5.14 по киевскому времени было получено автоматическое сообщение, которое свидетельствовало о поломке в электрической системе самолета.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром над Атлантикой исчез аэробус А 330-200, осуществлявший перелет Рио-де-Жанейро – Париж. На борту находились 228 лиц - 216 пассажиров и 12 членов экипажа.