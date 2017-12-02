К контактам с Москвой Флинна мог принудить зять Трампа - СМИ

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, мог принуждать бывшего президентского советника по безопасности Майкла Флинна к контактам с Россией. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил американский вещатель NBC со ссылкой на анонимные источники, как пишет DW.

Из показаний Флинна якобы следует, что он действовал не по своей воле. Возможно, что в дело вовлечены и другие высокопоставленные сотрудники команды Трампа.

Читайте такжеСтало известно возможное наказание для Флинна за ложь

Ранее в тот же день Флинн в суде признал себя виновным в даче ложных показаний по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США-2016. Флинну может грозить наказание вплоть до 5 лет тюремного заключения, однако в связи с готовностью сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием дела, бывший советник Трампа может рассчитывать на смягчение будущего вердикта.

В Белом доме уже заявили, что Флинн признал только собственную вину, и что в его деле больше никто не замешан. Однако сам экс-советник сделал ряд заявлений, которые могут оказаться опасными для правительства Трампа.