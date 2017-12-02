Фейковые новости: Трамп опроверг отставку Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп решительно опроверг отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. Об этом он написал в твиттере.

«СМИ спекулировали на тему того, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро покинет пост — это фейковые новости! Он не уходит, и хотя у нас есть разногласия по ряду вопросов, мы хорошо работаем вместе и Америку снова глубоко уважают!» — написал он.

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Ранее газета NYT писала, что Трамп планирует заменить Тиллерсона на главу ЦРУ Майка Помпео.

Впоследствии сам Тиллерсон назвал такие слухи «смехотворными».