Фейковые новости: Трамп опроверг отставку Тиллерсона
00:28, 02 декабря 2017Мир
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Также Трамп отметил, что они "хорошо работают вместе".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп решительно опроверг отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. Об этом он написал в твиттере.
«СМИ спекулировали на тему того, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро покинет пост — это фейковые новости! Он не уходит, и хотя у нас есть разногласия по ряду вопросов, мы хорошо работаем вместе и Америку снова глубоко уважают!» — написал он.
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Ранее газета NYT писала, что Трамп планирует заменить Тиллерсона на главу ЦРУ Майка Помпео.
Впоследствии сам Тиллерсон назвал такие слухи «смехотворными».
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