В Риге проходит парад блондинок

Около тысячи человек участвуют в параде блондинок, проходящем в Риге под лозунгом «Сделаем мир светлее».

Как сообщает «Газета.ру», блондинки держат в руках плакаты с надписями «Go Blonde». Многие пришли на шествие с домашними животными.

На прошедшей неделе президент Латвийской ассоциации блондинок Марика ГЕДЕРТЕ сообщила, что ассоциация решила организовать парад, поскольку Латвия переживает тяжелый экономический кризис. По ее словам, «людям нужны позитивные эмоции». Она выразила надежду, что «это мероприятие... поднимет им настроение».

После парада будет проведен бал принцесс, на котором будут выбраны победительницы в номинациях: «Блондинка-лидер», «Блондинка-юрист», «Блондинка - модная дама», «Блондинка - журналист», «Блондинка - ТВ звезда» и «Блондинка - официантка».