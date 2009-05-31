В иранском самолете обнаружили взрывное устройство

Иранские спецслужбы обезвредили бомбу, которая была заложена в самолете, выполнявшем внутренний рейс.

Как сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местные СМИ, лайнер авиакомпании Kish Air перевозил 131 пассажира из города Ахваз на западе страны в столицу Тегеран. Самодельное взрывное устройство было обнаружено в туалете спустя 15 минут после взлета.

Как уточняет «Рейтер», бомбу нашли сотрудники безопасности авиакомпании. Самолет произвел экстренную посадку и устройство было обезврежено уже на земле.

Ответственности за произошедшее пока никто на себя не взял. Другие подробности инцидента пока не сообщаются, отмечает «Лента.ру».