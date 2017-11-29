"Историческое событие": премия "Грэмми" не выдвинула ни одного белого певца на главную награду

Музыкальная премия «Грэмми» не выдвинула ни одного белого певца в категориях «Лучший альбом года» и «Лучший новый исполнитель». Президент Академии звукозаписи США Нил Портнов назвал это историческим событием, пишет Los Angeles Times.

Читайте также"Звание король поп-музыки и 380 миллионов проданных дисков": сегодня Майклу Джексону исполнилось бы 59 лет (видео)

«Я думаю, что номинации - это отражение воли членов академии, которые наиболее подкованы в современной музыке», - подчеркнул Портнов.

За премию «Альбом года» на 60-й церемонии «Грэмми» поборются темнокожие рэперы ДЖЕЙ-ЗИ, Кендрик Ламар и Childish Gambino, пуэрториканцы Луис Фонси и Дэдди Янки, певец Бруно Марс и новозеландская певица Лорд. В категории «Новый артист» представлены афроамериканские хип-хоп-исполнители Khalid и Lil Uzi Vert, а также певицы Алессия Кара, Джулия Майклз и SZA.

На предыдущей церемонии вручения премии произошел скандал из-за того, что награда за лучший альбом досталась британской певице Адель. Многие зрители посчитали, что статуэтка должна была уйти Бейонсе. Бывший лидер группы Village People Виктор Уиллис обвинил организаторов в том, что они якобы создали специальный комитет, препятствующий присуждению наград темнокожим исполнителям.

Список номинантов на 60-ю премию «Грэмми» обнародовали 28 ноября. В категории «Лучший классический сольный альбом» был посмертно выдвинут оперный певец Дмитрий Хворостовский. ДЖЕЙ-ЗИ получил наибольшее количество номинаций. Победителей объявят 28 января 2018 года в Нью-Йорке.