Церемония "Грэмми": 5 статуэток для Адель и выступление беременной Бейонсе (фото)

В Лос-Анджелесе прошла предюбилейная 59-я церемония «Грэмми», которая принесла, например, британской певице Адель 5 статуэток.

В частности, альбом певицы "25" стал лучшим. Также она победила в номинациях "Лучшее сольное исполнение" композиции "Hello", "Запись года", "Лучший поп-вокальный альбом" и "Лучшая песня".

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Во время церемонии, Адель также исполнила песню в память о певца Джорджа Майкла.

Кроме того, 2 статуэтки «Грэмми» также удостоилась в певица Бейосе. В частности, певица победила в номинации "Лучшее музыкальное видео" за композицию "Formation" и «лучший urban contemporary альбом», которым признано альбом певицы "Lemonade».

Как сообщал УНИАН ранее, британскому музыканту Дэвиду Боуи присвоили четыре премии «Грэмми» посмертно в ходе проведения 59-й церемонии награждения премии в Лос-Анджелесе.

В частности, последняя пластинка Боуи "Blackstar" победила в номинациях "лучший альтернативный альбом" и "лучший инжиниринг неклассического альбома".