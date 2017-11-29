Вышел первый трейлер новых "Мстителей"

Киностудия Marvel опубликовала первый трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности». Ролик опубликован на канале Marvel Entertainment на сайте YouTube.

В ролике показаны все главные персонажи киновселенной: Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Звездный Лорд, Человек-паук, Доктор Стрэндж, Халк, Черная Вдова. Интересно, что герои "Мстителей" впервые встретятся в одном фильме с героями "Стражей Галактики".

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Точный сюжет фильма пока остается в тайне, но, судя потрейлеру, Мстителям предстоит объединиться со Стражами Галактики, чтобы отразить нападение главного злодея в обитаемой части вселенной - титана Таноса.

Отметим, что глава студии Marvel Кевин Файги поговорил с журналом Vanity Fair и пообещал, что это будет "окончательный конец франшизы, которую построила Marvel", тем самым подтвердив смерть сразу нескольких Мстителей от рук Таноса, пишет kinoafisha.

Фильм «Мстители: Война бесконечности» выйдет на экраны 3 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее всех героев киновселенной Marvel собрали в одной фотосессии.