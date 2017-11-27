Всех героев киновселенной Marvel собрали в одной фотосессии (галерея)

В 2008 году вышел фильм "Железный человек", с которого и началось знакомство зрителей во всем мире с киновселенной Marvel. С тех пор вышло уже 17 фильмов франшизы. К 10-летнему юбилею журнал Vanity Fair организовал фотосессию, в которой собрал всех звезд Marvel.

Напомним, популярный интернет-ресурс Rotten Tomatoes составил рейтинг фильмов Marvel, которые были созданы за 10 лет существования вселенной