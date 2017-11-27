Всех героев киновселенной Marvel собрали в одной фотосессии (галерея)
18:20, 27 ноября 2017Мир
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В 2018 году киновселенная Marvel отпразднует свой 10-летний юбилей.
О героях киновселенной Marvel вышло уже 17 фильмов / Vanity Fair
В 2008 году вышел фильм "Железный человек", с которого и началось знакомство зрителей во всем мире с киновселенной Marvel. С тех пор вышло уже 17 фильмов франшизы. К 10-летнему юбилею журнал Vanity Fair организовал фотосессию, в которой собрал всех звезд Marvel.
Напомним, популярный интернет-ресурс Rotten Tomatoes составил рейтинг фильмов Marvel, которые были созданы за 10 лет существования вселенной
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