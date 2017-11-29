В КНДР утверждают, что их новая баллистическая ракета способна долететь до США

В КНДР утверждают, что проведены испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая может долететь до материковой части США.

Как передает Радио Свобода, государственное телевидение Пхеньяна заявило 29 ноября, что ракета Hwasong 15, выпущенная в Японское море, была "намного сильнее" и мощнее предыдущей.

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Министерство обороны США сообщило, что зафиксировало и проследило за ракетой, запущенной из Северной Кореи, которая пролетела около тысячи километров и упала в Японское море. По предварительным оценкам Пентагона, это была межконтинентальная баллистическая ракета.

«Наша приверженность делу защиты союзников ... перед лицом этих угроз остается непоколебимой», - говорится в заявлении Пентагона.

Президент США Дональд Трамп назвал это «ситуацией, с которой мы справимся».

В Белом доме сообщили, что Трамп позвонил лидерам Японии и Южной Кореи, заявив о «серьезной угрозе», связанной с запуском ракеты.

Действия Пхеньяна уже осудили НАТО, ЕС и ООН. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР запустила накануне баллистическую ракету в южной части над морем между Южной Кореей и Японией.

Сеул заявил, что ударил по учебным целям в ответ на запуск баллистической ракеты КНДР.

«Мы никогда не поддадимся ни одному провокационному акту. Мы будем максимально использовать наш давление на Пхеньян», - подчеркнул премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

29 ноября Совет безопасности ООН запланировал экстренное заседание для обсуждения запуска Пхеньяном ракеты, сообщили в миссии США в ООН.

Как сообщал УНИАН, в июле Северная Корея дважды, а также 29 августа и 15 сентября проводила испытания баллистических ракет. Кроме того, Пхеньян осуществил два пуска ракет, которые пролетели над японской территорией. А 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда, это стало шестым по счету ядерным испытанием, которое было самым мощным.

Совет Безопасности ООН в связи с этим резко усилил режим международных санкций в отношении КНДР.