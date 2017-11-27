В Индии суд отменил приговор о лишении свободы для членов экипажа судна, среди которых есть украинцы - СМИ

Индийский суд сегодня освободил осужденных к 5 годам лишения свободы 35 членов экипажа американского судна, среди которых есть граждане Украины.

Как сообщает Deutsche Welle, Апелляционный суд отменил вынесенный в 2016 году приговор экипажу и охранникам корабля, задержанного еще в 2013 году в территориальных водах Индии.

Среди 35 человек, кроме украинцев, есть эстонцы, британцы, индийцы.

Их судно было задержано индийской береговой охраной возле берегов штата Тамил-Наду в октябре 2013 года. На борту изъяли 35 автоматов и около 5700 единиц боеприпасов. Правоохранители обвинили экипаж в незаконной перевозке оружия. Моряки не смогли предоставить разрешение на легальную перевозку оружия в индийских территориальных водах.

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Как отмечается, индийский суд отменил приговор из-за недостаточности улик того, что судно нарушило территориальные воды Индии или представляло какую-либо угрозу. Адвокат моряков заявил, что до сих пор неизвестно, будут ли прокуроры обжаловать вынесенное решение в Верховном суде Индии. Владелец судна - американская компания AdvanFort - сообщил, что корабль был привлечен к операции по борьбе с пиратством, а в индийских водах он оказался, когда закончилось топливо.

Как сообщал УНИАН, в января 2016 года председатель правления благотворительной общественной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса) Анна Муругова заявила, что среди осужденных индийским судом есть трое украинцев: капитан судна - житель Одессы, старший механик - из Ильичевска Одесской области и охранник - житель Николаева.