Принц Гарри обручился со звездой сериала "Форс-мажоры" (видео)

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл официально помолвлены, об этом сообщается в твиттере Кларенс-хауза, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

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«Его Королевское Высочество принц Уэльский счастлив сообщить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Дальнейшие детали, касающиеся дня свадьбы, будут сообщаться в надлежащем порядке», - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что помолвка принца Гарри и Меган Маркл состоялась ранее в этом месяце, принц Гарри проинформировал о ней Ее Королевское Величество и других близких членов своей семьи.

Экс-премьер Британии Дэвид Кемерон в Twitter пожелал паре долгой и счастливой жизни.

Объявление о помолвке прозвучало на фоне слухов, которые ходили в таблоидах в течение последних месяцев - отмечалось, что Меган Маркл заканчивает съемки в сериале «Форс-мажоры» и предпринимает шаги для переезда в Лондон.