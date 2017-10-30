Принц Гарри влюбился в актрису Меган Маркл за два года до встречи с ней, посмотрев сериал "Форс-мажоры"

Отношения и будущая свадьба принца Гарри и Меган Маркл – одна из наиболее обсуждаемых тем в течение последних месяцев. 28 октября состоялся показ документального фильма "Когда Гарри встретил Меган: королевский роман", в котором есть много ранее не известных подробностей.

По фильму, роман принца Гарри и Меган Маркл начался задолго до момента, когда Гарри встретил Меган. Принц влюбился в Маркл (а точнее, в ее персонажа Рейчел Зейн), увидев актрису в телесериале "Форс-мажоры". Об этом сообщает Кэти Николл, биограф королевской семьи.

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"Принц влюбился в Рейчел Зейн за два года до того, как впервые встретился с Меган – об этом мне рассказала его подруга. Однажды она ужинала с Гарри и спросила, кого он считает идеальной женщиной, на что Гарри ответил: "Меган Маркл из Форс-мажоров", – сообщила она.

Спустя годы общий друг Гарри и Меган наконец-то представил друг другу будущих возлюбленных.