В результате инцидента в лондонском метро пострадали 15 человек
05:10, 25 ноября 2017Мир
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Ранее в Лондоне была эвакуирована станция метрополитена Oxford Circus.
Иллюстрация REUTERS
В результате инцидента на станции лондонского метро Oxford Circus пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает медицинская служба города.
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«Мы осмотрели семь человек на месте, а также доставили девятерых в больницы», - говорится в сообщении.
Ранее в Лондоне была эвакуирована станция метрополитена Oxford Circus, в полиции заявили, что это произошло из-за некого «инцидента».
Местные СМИ сообщили, что «пассажиры с ужасом» покидают метрополитен.
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