В результате инцидента в лондонском метро пострадали 15 человек

В результате инцидента на станции лондонского метро Oxford Circus пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает медицинская служба города.

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«Мы осмотрели семь человек на месте, а также доставили девятерых в больницы», - говорится в сообщении.

Ранее в Лондоне была эвакуирована станция метрополитена Oxford Circus, в полиции заявили, что это произошло из-за некого «инцидента».

Местные СМИ сообщили, что «пассажиры с ужасом» покидают метрополитен.